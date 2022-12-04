وفاة الكاتب والإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاماً

المصدر: البيان

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توفي الكاتب الصحفي والإعلامي المصري مفيد فوزي، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، وخضوعه لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية عن عمر ناهز الـ 89 عاما، وفقا لموقع القاهرة 24.

وقبل وفاة مفيد فوزي كانت قد ساءت حالته الصحية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وكان مفيد فوزي مر بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

وقال مفيد فوزي في مداخله هاتفية سابقة، إنه يعاني من آلام شديدة منذ فترة بسبب القنوات المرارية، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية توسيع لها.

وأضاف مفيد فوزي معبرًا عن رحلة الألم التي عاشها قائلًا: أنا عشت الألم بشدة، وفي عمري الألم قاسٍ وغير مرغوب، وأنا يوم الخميس هتكل على الله ووجه الكريم وأروح أعيش التجربة.

واستكمل: قالوا لي إنها قسطرة بتدخل الجسم وبتتخدر تمامًا وبتستغرق 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن في علوم الطب بين 5 دقائق وساعة، ولكن الدكتور متوقع إنها تستغرق 10 دقائق أو تلت ساعة، أرجو من الله إنها تتم بنجاح وأعود كما كنت وأبقى حريصا على التواصل مع الناس.

من هو مفيد فوزي؟

ويعد الراحل مفيد فوزي، واحدا من أهم الإعلاميين والصحفيين وله تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي، ولد فوزي في العام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية.