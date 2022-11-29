12 ديسمبر ..نانسي عجرم في القرية العالمية

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في الإمارات والمنطقة، عن إقامة حفل فني ستحييه النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك في تمام الساعة 9 من مساء يوم 12 ديسمبر المقبل، على خشبة المسرح الرئيسي للقرية العالمية. وتحظى نانسي عجرم بجماهيرية واسعة في العالم العربي، وتعد من الفنانات البارزات في عالم الغناء العربي، وقد تم اختيارها من قبل منظمة اليونيسف كأول سفيرة إقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2009، كذلك اختارتها مجلة «فوربس» سابقاً كواحدة من أفضل الفنانات العربيات، والفنانة الشرق أوسطية الأكثر مبيعاً في العالم خلال حفل توزيع «جوائز الموسيقى العالمية». ومن أشهر الأغنيات التي اشتهرت بها نانسي عجرم هي «أخاصمك آه»، و«آه ونص»، و«يا طبطب». وحققت النجمة اللبنانية شهرة عالمية بعد أن تعاونت مع فنانين عالميين مثل مارشميلو في أغنيتها «صح صح».

