شقيق أنغام يكشف حقيقة إصابتها بالشلل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الموسيقار خالد سليمان، شقيق المطربة المصرية أنغام، حقيقة إصابتها بالشلل.

وأوضح سليمان، في تصريح لبرنامج «إي تي بالعربي»، أن شقيقته لم تُصَب بالشلل أو تفقد الوعي كما تردد.

وقال: «يكفي أن هذه الأزمة بينت من الذي يحبها من عدمه، ومن سيحبها بالفعل لن يساهم في ترويج الشائعات»، مناشداً جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وأكد أنها ما زالت تعاني آلاماً شديدة في حين تشهد تحسناً مع الوقت، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج لها لم يكشف عن موعد خروجها من المستشفى حتى الآن.

وأضاف أن جميع أفراد الأسرة بصحبة أنغام في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، متمنياً لها العودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.

ولفت إلى أن التشخيص الطبي لم ينتهِ حتى الآن، موضحاً أن أغلبية الأخبار المتداولة بخصوص أنغام على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

يُذكر أن أنغام تعرَّضت لوعكة صحية طارئة، احتُجزت على أثرها في المستشفى.

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة على موقع «فيسبوك»، في وقت سابق، أنها خضعت لعملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت بقاءها في المستشفى وإلغاء حفلاتها الفنية المرتقبة.