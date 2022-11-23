بسبب وعكة طارئة.. احتجاز المطربة المصرية أنغام في المستشفى

المصدر: البيان

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تعرَّضت المطربة المصرية أنغام لوعكة صحية طارئة، احتُجزت على أثرها في المستشفى.

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة على موقع «فيسبوك»، في بيان، أنها خضعت لعملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت بقاءها في المستشفى.

وأوضح البيان المنشور أن أنغام «حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن».

وأضاف أنها حاولت أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها.

ولفت إلى أن الأطباء اضطروا إلى إبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي فترة أطول.

وأعرب عن اعتذار المطربة لجمهورها بسبب تأجيل حفلاتها إلى حين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، مناشداً كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل.