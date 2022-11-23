«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تكشف برنامج حفلات عيد الاتحاد في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي عن برنامج حفلات عيد الاتحاد الـ51، المقررة إقامتها يومي 1 و3 ديسمبر المقبل في الحصن بالعاصمة الإماراتية وقلعة الجاهلي في العين، بمشاركة 4 من ألمع نجوم الأغنية الإماراتية والعربية.

على مدى ليلتين مميزتين يستضيف الحصن حفل الفنان حسين الجسمي يوم 1 ديسمبر المقبل، ويقيم الفنان حمد العامري الحفل الثاني في 3 ديسمبر المقبل، حيث يقدمان مجموعة متنوعة من أروع أغانيهم. وتستضيف قلعة الجاهلي في العين حفلاً استثنائياً في 3 ديسمبر يحييه كل من الفنانة بلقيس والفنان فؤاد عبدالواحد.

ويعكس هذا البرنامج مدى ثراء وتنوع المشهد الموسيقي في الإمارات، ويمنح المجتمع المحلي والزوار فرصة الاستمتاع بأعذب ألحان الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، بالتزامن مع اكتشاف جوانب من تراث أبوظبي الثقافي العريق في الحصن وقلعة الجاهلي.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي أيضاً عروضاً للألعاب النارية في الساعة 9:00 مساء يوم 2 ديسمبر، والتي ستضيء سماء كورنيش أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة لمدة 10 دقائق، وسترسم الألعاب النارية ألوان علم الإمارات في سماء كورنيش أبوظبي، بمصاحبة أضواء الليزر والعروض الموسيقية واستعراضات الطائرات المُسيّرة (درونز).