المهن التمثيلية ترد على أنباء إصابة الفنان رامز جلال بالعمى

المصدر: البيان

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تصدر الفنان المصري رامز جلال، مواقع التواصل، ومحرك البحث "غوغل"، خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء غير مؤكدة تزعم إصابته بالعمى وفقدان بصر إحدى عينيه، واعتزاله التمثيل وبرامج المقالب.

وعلقت الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على هذه الأخبار المتداولة، مؤكدة "معنديش معلومة، لكن أعتقد غالبا إنها هتكون شائعة زي بقية الشائعات اللي بتنتشر"، وفقا لموقع مصراوي.

وتصدر خبر انتشار الفنان رامز جلال بالعمى وفقدان بصر إحدى عينيه "تريند" محرك البحث الشهير "غوغل".

يذكر أن، الفنان رامز جلال ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد "أخي فوق الشجرة".

الفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمد كريم، وشارك في بطولته الفنانين، رامز جلال وتارا عماد ونسرين طافش وحمدي الميرغني ومحمد ثروت ودينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، وغيرهم.