أبلغ سكرتيرته بموعد وفاته.. كواليس الساعات الأخيرة من حياة محمد سلطان

المصدر: البيان

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كشفت السكرتيرة الخاصة بالموسيقار المصري محمد سلطان عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.

وقالت، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري، إن سلطان لم يكن يعاني أي أمراض باستثناء الأمراض الخاصة بأصحاب السن الكبير.

وأضافت أنه حين استيقظ صباح اليوم قال لها: «أنا تعبان وهموت النهارده»، وتم نقله على الفور إلى مستشفى قصر العيني، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

كانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد نعت، اليوم، الموسيقار محمد سلطان الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاماً.

يُذكر أن سلطان لحَّن لفنانين كبار، في مقدمتهم صباح وسعاد محمد ووردة الجزائرية، كما امتدت ألحانه إلى أجيال تالية من المغنين في مصر، كان من بينهم هاني شاكر، ونادية مصطفى، ومدحت صالح، ومحمد ثروت، وأصالة، وسميرة سعيد.

وتولى رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين لعدة سنوات، وكان عضواً في عدد من لجان تحكيم المسابقات الكبرى والمهرجانات الفنية.