شيرين تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتتزوج طليقها حسام حبيب "فيديو"

المصدر: البيان

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فجرت المطربة شيرين عبدالوهاب مفاجأة من العيار الثقيل وأعلنت "كتب كتابها" على المطرب حسام حبيب الخميس.

خاص الحكاية.. شيرين : انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل.. وعمرو اديب: ايه المفاجأة الحلوة دي

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/1sQ1iLJfa9#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/znTNraCqC1 — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

كما أعلنت شيرين تنازلها عن كافة القضايا التي رفعتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب.

وفي اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري عمرود أديب لبرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر2، مساء الجمعة أكدت زواجها من طليقها حسام حبيب مؤكدة أنه حب حياتها.

وقالت "أنا بعتذر لحسام حبيب وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة".

وعرض البرنامج صورة لحظة عقد القران يوجد فيها المأذون الشرعي برفقة الزوجين.