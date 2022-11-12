شيرين تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتتزوج طليقها حسام حبيب "فيديو"

المصدر:
  • البيان
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فجرت المطربة شيرين عبدالوهاب مفاجأة من العيار الثقيل وأعلنت "كتب كتابها" على المطرب حسام حبيب الخميس.

 كما أعلنت شيرين تنازلها عن كافة القضايا التي رفعتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب.

وفي اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري عمرود أديب لبرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر2، مساء الجمعة أكدت زواجها من طليقها حسام حبيب مؤكدة أنه حب حياتها.

وقالت "أنا بعتذر لحسام حبيب وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة".

 وعرض البرنامج صورة لحظة عقد القران يوجد فيها المأذون الشرعي برفقة الزوجين.

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