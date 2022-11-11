محمد عساف وآبو يطلقان عملين فنيين لأول مرة في حفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي بدبي

المصدر: وام

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شهد الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي يوم الخميس 10 نوفمبر 2022 إطلاق عملين فنيين عربيين جديدين لكل من والفنان محمد عساف والفنان آبو دعماً لأبطال المسابقة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية وتشجيعاً لثقافة القراءة والحرص المستمر على التحصيل العلمي واكتساب المعرفة.

وتوّج الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي الذي تم إطلاق العملين الفنيين الجديدين فيه بطل الموسم السادس من التحدي وبطل الجاليات والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة على مسرح أوبرا دبي بحضور أكثر من 2,000 شخصية.

وجرى عرض العملين الفنيين لأول مرة في الحفل الختامي تكريماً لأبطال تحدي القراءة العربي على مسرح "أوبرا دبي"، ودعماً لأكثر من 22 مليون طالب وطالبة شاركوا من 44 دولة في الموسم السادس من المبادرة القرائية.

وقدّم الفنان محمد عساف أغنية "اقرأ"، التي تحتفي بالقراءة كمكوّن للشخصية والهوية ومحرك للتقدم وبناء الحضارة، تقديراً للرحلة الملهمة لنجوم تحدي القراءة العربي الذي قارب العدد الإجمالي للمشاركين في دوراته الست 79 مليون طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم.

وكتب كلمات أغنية "اقرأ"، التي أدّاها محمد عسّاف لأول مرة على مسرح أوبرا دبي في حفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي، الشاعر كريم العراقي. وهي من ألحان واشراف وتنفيذ الموسيقار فهد الناصر، و توزيع عبدالله العماني، ومكساج جاسم محمد.

وقدّم الفنان آبو عمله الفني الجديد بعنوان "القراية نور" في دبي خصيصاً لتكريم أبطال تحدي القراءة العربي وتشجيع الأطفال والشباب على الاستفادة من القراءة في حياتهم اليومية وبناء مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم.

وشارك الفنان آبو أداء الأغنية الطفل مصطفى قدّورة، ليشكّلا معاً ثنائياً مميزاً. والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان الموسيقار محمد يحي وتسجيل وتوزيع "كي 66 برودكشنز".

وسجّل الحفل الختامي في دبي فوز الطفلة شام محمد البكور من سوريا بلقب تحدي القراءة العربي، وندى السطري من بلجيكا بلقب بطلة الجاليات، والأستاذة نور محمد الجبور من الأردن بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة "المختار جازوليت" من المغرب بلقب "المدرسة المتميزة".