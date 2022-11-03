محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان

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كشف ياسر قنطوش، محامي المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، تطورات حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى خلال الأيام الماضية.

وأوضح قنطوش، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن شيرين خرجت من المستشفى اليوم، مؤكداً تحسن حالتها الصحية.

وقال: «الحمد لله، خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى».

وأضاف: «هي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات».

كان المحامي قد لفت إلى أنه قد صدرت ورقة من الصحة النفسية تفيد بأن حالة الفنانة مستقرة ولا تستلزم العلاج، وبناءً عليه وقعت على ورق للمستشفى يثبت أنها دخلت بإرادتها.