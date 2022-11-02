الفنانة مديحة حمدي تخضع لعملية جراحية

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية مديحة حمدي عن استعدادها لإجراء عملية جراحية.

وأوضحت مديحة، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، أنها ستخضع للجراحة غداً لاستئصال المرارة، مشيرةً إلى معاناتها خلال الأيام القليلة الماضية آلاماً تستدعي التدخل الجراحي.

وقالت إنها لجأت في البداية إلى أخذ الأدوية تحت إشراف الأطباء، إلا أن حالتها الصحية لم تستجب للعلاج.

وأضافت أن الأطباء نصحوها أخيراً بإجراء العملية، مناشدةً جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

كانت الفنانة مديحة حمدي قد كشفت عن موقف زوجها من التمثيل، موضحةً أن زوجها لم يمانع استمرارها في العمل الفني.