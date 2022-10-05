هدى حسين.. منافسة بـ«عودة خالتي» في الموسم الرمضاني المقبل

المصدر: أبوظبي ـــ عبير يونس

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«عودة خالتي» هو عنوان المسلسل الجديد الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية هدى حسين، وقد بدأت أخيراً تصوير مشاهده، تمهيداً لعرضه خلال شهر رمضان من العام 2023 وشاركت حسين متابعيها صورة من كواليس العمل، مع تعليق قصير قالت فيه «مسلسل عودة خالتي للمخرج محمد جمعة» دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالعمل أو مكان تصويره، بدوره نشر المخرج المصري محمد جمعة على خاصية «الستوري» في حسابه على «الأنستغرام» بعض الصور الخاصة ببدء تصوير العمل.

دور مختلف

لاقى إعلان الفنانة هدى حسين عن مسلسلها الجديد تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذين عبروا عن أمنياتهم بالتوفيق للفنانة التي وصوفوها بـ «الأنيقة والمبدعة دائماً»، ولم يتم التعرف إلا على الفنانة فرح السراج من بين فريق العمل، بسبب ظهورها في إحدى الصور المنشورة. وبحسب ما يتم تداوله فإن المسلسل الذي تنتجه شركة «إيغل فيلم» يتسم بالطابع الكوميدي، وبهذا تظهر الفنانة بشخصية مختلفة عن أدوارها السابقة وتكسر الطابع السائد لأعمالها، التي حققت فيها نجاحات كبيرة مثل «الناجية الوحيدة»، «كف ودفوف»، «من شارع الهرم إلى»، وأخيراً «ست الحسن». الذي عرض على منصة «شاهد» وحقق انتشاراً كبيراً بين الجمهور، وهو ما عبروا عنه في تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. باعتبار أن المسلسل عالج مجموعة من القضايا الاجتماعية بقالب من التشويق والغموض واستعرض عبر 8 حلقات قصصاً عن الجريمة، وبهذا قدمت حسين واحداً من الأدوار المعقدة والمركبة، وهو ما جعل النقاد الدراميين في منطقة الخليج يقولون بأن هذا الدور يختلف تماماً عما قدمته حسين سابقاً.

تجربة متنوعة

الفنانة هدى حسين التي نافست في السباق الرمضاني الماضي، في مسلسل «من شارع الهرم إلى»، والذي أثار الكثير من الجدل، وشكلت حلقاته مادة دسمة للصحافة العربية، طيلة فترة عرضه. تضيف في دورها الجديد في «عودة خالتي» رصيداً جديداً لتاريخها الفني الذي بدأته منذ طفولتها، حيث شاركت في العديد من البرامج والأعمال المسرحية الخاصة بالأطفال لتقدم فيما بعد أعمالاً فنية متنوعة عبر التلفاز والمسرح والإذاعة. ورغم شهرتها كممثلة إلا أنها امتلكت القدرة على الغناء، وشاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبد الكريم عبد القادر ونبيل شعيل ونوال وغيرهم من الفنانين، كما أصدرت ألبومين للأطفال في ثمانينات القرن العشرين بمشاركة الفنان عبد الكريم عبد القادر، وقدمت الكثير من الأغاني الوطنية والرياضية.

وقمت أيضاً خلال مشوارها الفني العديد من البرامج منها برنامج «شوية أغاني» في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وبرنامج صباحي مخصص للأطفال على محطة «كويت إف إم» وفي العام 2011 شاركت كعضو لجنة حكم ببرنامج الفرصة والذي كان يسعى لاكتشاف المواهب وعرض البرنامج على قناة سما دبي وفي العام 2012 بدأت بتقديم برنامج «القايلة بنات» على محطة «كويت إف إم»، كل هذا التنوع عاد على حسين بالمزيد من النجاح والشهرة.