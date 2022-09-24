وفاة الفنان السوري ذياب مشهور عن عمر يناهز 76 عاماً

المصدر: وكالات

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توفي الفنان السوري القدير ذياب مشهور، السبت، عن عمر يناهز 76 عاما وفقا لما أعلنت مصادر إعلامية رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني "الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي".

واشتهر الراحل بأعماله مع دريد لحام والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي.

ومشهور من مواليد دير الزور وهو صاحب خط مميز وخاص في الغناء الفراتي، وقدم أغاني كثيرة اشتهرت على مستوى الوطن العربي منذ ستينات القرن الماضي أبرزها "يا بو رديّن يا بو ردانة" و"عالمايا عالمايا".

واشترك الفنان الراحل في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية مثل "صح النوم" و"ملح وسكر" كما تعامل مع كبار الملحنين السوريين أمثال زكي محمد وسهيل عرفة وعبد الفتاح سكر وأمين الخياط.

ولحن مشهور وكتب بعض أغانيه وطور بعضها عن تراث دير الزور ليعتزل الغناء عام 2004.