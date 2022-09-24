الموت يغيب الممثلة الأمريكية لويز فليتشر الحائزة جائزة أوسكار

المصدر: أ ف ب

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توفيت الممثلة الأمريكية لويز فليتشر الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest لميلوش فورمان (1975)، في فرنسا عن 88 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية الجمعة.

وتوفيت لويز فليتشر، وهي أم لولدين، في منزلها في موندوروس في جنوب فرنسا، بحسب موقعي "فراييتي" و"ديدلاين" نقلا عن مصادر مقربة منها.

واستخدمت لويز فليتشر المولودة في 22 يوليو 1934 في برمينغهام بولاية ألاباما الأمريكية، لغة الإشارة لشكر والديها الأصمّين لدى تلقيها جائزة أوسكار.

وأكثر أدوارها تأثيراً كان في فيلم "وان فلو أوفر ذي كوكوز نست" من بطولة جاك نيكلسن، والذي أدت فيه دور ممرضة ونالت عنه أيضاً جائزتي "غولدن غلوب" و"بافتا" كأفضل ممثلة.

كما شاركت في أفلام عدة بينها "ذي بلاير" لروبرت ألتمان و"إكزورست 2: ذي هيريكتك".

كذلك كانت فليتشر شخصية معروفة على صعيد المسلسلات التلفزيونية الأمريكية، إذ كانت لها مشاركات في مسلسلات بينها "ذي أنتاتشبلز" و"ستار تريك: ديب سبايس ناين".

ورُشحت للفوز بجوائز "إيمي" عن دورها في "بيكت فنسز" سنة 1996، و"جون أوف أركاديا" سنة 2004.

كما شاركت لويز فليتشر في حلقتين من مسلسل "غيرل بوس" على نتفليكس سنة 2017، وفق موقع "اي ام دي بي".