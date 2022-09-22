نقابة المهن الموسيقية في مصر تكشف سبب إلغاء حفل محمد رمضان

المصدر: البيان

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كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن السبب الحقيقي وراء إلغاء حفل الفنان محمد رمضان الذي كان مقرراً إحياؤه في الإسكندرية.

وأوضح طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إن رمضان لم يحصل على تصريح من نقابة المهن الموسيقية حتى الآن لإقامة حفل غنائي في الإسكندرية.

وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين في برنامج «حوار الخميس» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن أهالي الإسكندرية رفضوا استقبال محمد، مشيراً إلى أنه أصرَّ على العناد والنزول إلى الإسكندرية.

وتابع: «رمضان نزل فيديو يواجه فيه محافظ الإسكندرية، ووجَّه كلمات غير لائقة إلى المحافظ».

ولفت إلى أن حملة رفض ما يقدمه محمد رمضان انطلقت من الإسكندرية، لأن المجتمع السكندري متذوق للفن.

وأكد أن أي حفل لرمضان سيقابَل بحملة رفض مماثلة، موضحاً أن هذه ليست النهاية.

كان محمود، شقيق الفنان محمد رمضان، قد لفت إلى أن حفل شقيقه في الإسكندرية قائم في موعده يوم 8 أكتوبر المقبل ولم يُلغَ كما تزعم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف، في تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض على قناة «القاهرة والناس»، تلك الصفحات بأنها مأجورة.

يُذكر أن حملة لإلغاء حفل الفنان محمد رمضان كانت قد انطلقت عبر عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم «إسكندرية لا ترحب بك»، إذ أكد القائمون على الحملة أن مدينة الفنان الكبير الراحل سيد درويش لا ترحب بإقامة ذلك الحفل.