ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل الطريق الذي أودى بحياة جورج الراسي

المصدر: دبي - البيان

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أفادت وسائل إعلامية بتكفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، بعد أسابيع من حادث مأساوي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي، حسبما أكد مدير أعمالها عوض الرومي لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وامتد تأهيل الطريق حتى مداخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث ثبتت إشارات تحذيرية وأضواء لتجنب الحوادث في المناطق الخطرة.

وفي السياق صرح مدير أعمال المطربة، عوض الرومي، بأن الطريق دشن في المكان الذي لقي حتفه المطرب جورج الراسي جراء اصطدام سيارته بالفاصل الإسمنتي، عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، قائلاً إن "المبادرة والتمويل لتأهيل الطريق جاء من مكتب ماجدة الرومي، وتحت إشراف فوج الهندسة في الجيش اللبناني، حيث تكفل مكتب الفنانة بتنفيذ الطريق منعا لتكرار الحوادث".

ويوم الأربعاء الماضي، أوفت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي بوعدها للممثلة نادين الراسي، وقامت بتأهيل طريق المصنع حيث توفي الفنان الراحل جورج الراسي، وذلك عبر إضافة الإضاءة والإشارات التحذيريّة للسائقين.

ونشرت الفنانة ماجدة الرومي الصور الأولى للطريق بعد تأهيله، وعلّقت عبر تويتر بكلمات أغنياتها الشهيرة قائلةً "ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام، جيت إهدي العتمة شموع".

بدورها، شكرت نادين الراسي ماجدة الرومي مجدداً، فغرّدت: "الله يكثر من أمثالِك يا حبيبة القلب يا غالية..".

يأتي ذلك بعد قرابة الشهر من وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، 39 عاما، يوم 27 أغسطس، في حادث سير مروع على هذا الطريق بسبب ارتطام سيارة الراحل بحاجز إسمنتي في منتصف الطريق، دون وجود أي إنارة أو علامات أمان بالطريق الواقع عند الحدود السورية اللبنانية.