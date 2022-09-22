والده صالح سليم .. من هو الفنان الراحل هشام سليم صاحب الراية البيضا وليالي الحلمية

المصدر: اعداد - وائل زكير

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توفي اليوم (الخميس) الفنان المصري هشام سليم صاحب "الراية البيضا" و "ليالي الحلمية" عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين الفنان هشام سليم، حيث نشر صورته وعلق عليها "وداعًا يا صديق العمر"، ومن المقرر أن تشيع الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما نعت الفنانة نجلاء بدر الفنان هشام سليم معلقة، "لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. فراقك يوجع القلب.. ابن الناس والصديق والأخ والأب".

ورحل الفنان الكبير هشام سليم عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلن الراحل عن مرضه، قبل عدة شهور.

من هو هشام سليم؟

ولد الفنان الراحل في القاهرة عام 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم.

تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال في العام 1972.

"الراية البيضا"، "ليالى الحلمية"، "أرابيسك"

بدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات "الراية البيضا"، "ليالى الحلمية"، "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "أماكن فى القلب"، "لقاء على الهواء".

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.

عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات

قدم الفنان الكبير هشام سليم مسيرة كبيرة من الأعمال الفنية الخالدة، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الهامة، حيث بدأ مسيرته مع النجمة الكبيرة الراحل فاتن حمامة في امبراطورية ميم عام 1972، وحتى مسلسل "هجمة مرتدة"، وفيلم "موسى" واللذين عرضا العام الماضي.

وفي الفترة الاخيرة تصدر اسم الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان ترددت أنباء حول تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان.

وكان قد كشف هشام سليم، فى مايو الماضى، عن إصابته بمرض السرطان من خلال تسجيل صوتي تم عرضه فى أحد البرامج الفنية.