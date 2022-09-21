آخر ظهور للفنان بيومي فؤاد.. بوزن زائد ويتكأ على عكاز

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري بيومي فؤاد من عزاء زوجة الفنان خالد زكي الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وظهر الفنان المصري وهو يتكأ على عكاز وبوزن زائد إلى جوار الفنان محمد الصاوي.

وأثارت الصورة المتداولة قلق محبي بيومي فؤاد وأثارت تساؤلات عن صحته.

يذكر أن عزاء زوجة الفنان خالد زكي حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من بينهم: الفنانة بوسي، الفنانة ميرفت أمين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان هاني شاكر.

وتوفيت السيدة "زيزي" زوجة الفنان خالد زكي صباح يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات. وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.