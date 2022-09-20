تامر أمين يتحدث عن علاقته العاطفية بالفنانة سما المصري

المصدر: البيان

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بلهجة تهكمية، سخر الإعلامي المصري تامر أمين من الشائعات المثارة حول وجود علاقة عاطفية تربطه بالفنانة سما المصري.

وقال الإعلامي المصري خلال لقائه ببرنامج "العنيدة"، المذاع عبر فضائية "الشمس": "هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد".

كما نفى أمين تواجده في سهرات خاصة مع سما المصري، وفقاً لموقع "مصراوي".

ومن ناحية أخرى قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أغسطس الماضي، بتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة أهل الصعيد، ورفضت استئناف النيابة.