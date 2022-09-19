أول ظهور للفنان الكبير عادل إمام بعد شائعة إصابته بالزهايمر (صورة)

المصدر: البيان

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نشر الفنان المصري عمر مصطفى متولي صورة تجمعه مع خاله الفنان الكبير عادل إمام. فيما يبدو وكأنها رد على الشائعات التي راجت أخيراً وتحدثت عن تدهور صحة الزعيم.

وكتب متولي معلقا على صورته مع الزعيم التي نشرها عبر حسابه على «فيس بوك»: «ربنا يخليك لينا».

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مؤخرا بعد شائعة إصابة النجم الكبير عادل إمام بمرض الزهايمر.

وسرعان ما نفت عائلة عادل إمام الشائعة، وأكد عصام إمام أن شقيقه الزعيم بخير.