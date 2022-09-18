نقيب الممثلين المصريين يكشف حقيقة تدهور صحة عادل إمام

المصدر: البيان

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نفى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، شائعات حول تدهور صحة الفنان عادل إمام، معتبرا أن ما تردد حول إصابته بالزهايمر لا يعدو أن يكون شائعات، داعيا من يروج لها أن يأخذ أجازة.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" : "صحته (عادل إمام) زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئا ما لن نخبئه".

وأضاف: "أحد الزملاء كان في زيارة إلى الزعيم عادل إمام ليلة أمس وقال لي: الزعيم بيسأل عليك".

وكشف أشرف زكي أن الفنان الذي ظلت شهرته في العنان على مدى عقود تواصل معه منذ نحو أسبوعين ليطلب شيئا ما.

وتوجه زكي لمن سماهم "مروجي الإشاعات" بقوله "اهدوا شوية.. خذوا إجازة ، ماذا ستسفيدوا الشائعات؟".

وكان الإعلامي محمد الباز قال عبر برنامجه على فضائية "النهار" إن إمام لن يعود للتمثيل، نظرا لأن صحته لا تسمح بذلك نتيجة إصابته بمرض الزهايمر.

ونفى الباز أن يكون عادل إمام قادرا على الوقوف أمام الكاميرا مجددا، على خلاف ما أعلنت عائلته بأن فيلما سيجمعه في القريب مع نجله محمد إمام تحت اسم "الواد وأبوه"، مضيفا أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض الزهايمر.

وقال: "عادل إمام من مواليد 1940، عمره 82 سنة، اشتغل 65 سنة متواصلين، وكان آخر مسلسلاته مسلسل فلانتينو، لابد أن ينزل من المسرح قبل أن يسدل الستار عليه".

وتابع الباز "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لابد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهور عادل إمام يعرف حالته الصحية".