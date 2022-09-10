الفنانة ميرفت أمين تستنكر التعليقات على صورتها المتداولة

المصدر: البيان

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أعربت الفنانة المصرية ميرفت أمين، عن استيائها بعد تصدرها محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار صورتها بشكل كبير خلال حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق.

وقالت ميرفت: لم أتابع السوشيال ميديا، لكن البعض أخبرني بتداول صورة لي من عزاء علي عبد الخالق، واستنكر من بعض التعليقات التي وصفت شكلي بالمهوم والحزين، لأنه من الطبيعي أكون حزينة لأني ذاهبة إلى عزاء فيجب أن أحترم حرمة العزاء ولا أضع مكياج أو أهتم بمظهري.

وتابعت: والبعض أيضا تحدثوا بشكل جيد عن شكلي وبقول لهم جمال الروح بيظهر في الشكل وأهم حاجة الواحد يكون راضي وروحه حلوة وما عندوش حقد ولا كراهية.

كما عبرت ميرفت أمين عن سعادتها بتعليق الفنان طارق لطفي على صورتها ووصفه بأنها كانت فتاة أحلامه، قائلة: طارق ممثل هايل وجميل وأنا بحبه.

ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة ميرفت أمين في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق بعد اختفاء طويل.

وفضلت ميرفت أمين الابتعاد خلال الفترة الماضية ولم تظهر في أي مناسبة منذ رحيل صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز ومن قبلها رجاء الجداوي، لذا لاقى ظهورها اهتماما خاصا من الجمهور.

وظهرت الفنانة الكبيرة خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.

يشار إلى أن ميرفت محمد مصطفى أمين ولدت في 24 نوفمبر 1948، بمحافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية، وبسبب نشأتها الناعمة نالت في طفولتها حظا وافرا من التدليل.