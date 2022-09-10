هالة صدقي أول المكرمين في «الأقصر للسينما الأفريقية»

المصدر: الأقصر - د.ب.أ

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أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن أول تكريمات الدورة الثانية عشرة، التي ستقام في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2023. وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان في بيان: «سنكرم النجمة المصرية هالة صدقي لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينات وحتى الآن، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدي أحمد علي». فيما قالت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، إن النجمة المصرية هالة صدقي يصل مجموع أعمالها الفنية حوالي 160 عملاً فنياً ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، وهي فنانة متنوعة لها أسلوبها الخاص في التمثيل، وقدمت للسينما المصرية ما يزيد على 30 فيلماً.

سعادة

وعبرت النجمة هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقالت بأن المهرجان له معزة خاصة لديها، لافتة إلى أن «هذا المهرجان ولد على يدينا أنا ومجموعة من الفنانين الداعمين له منذ بداياته وأنا كنت من أوائل الداعمين له والحاضرين دوراته الأولى لاقتناعي بفكرته وخصوصيته، وسعيدة جداً برسوخه واستمراره برغم خروجه في توقيت عصيب عام 2011، وأنا متحمسة جداً وداعمة لهذا المهرجان لأنه يربطنا بأفريقيا».