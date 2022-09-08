صورة صادمة لميرفت أمين بعد اختفاء طويل

المصدر: البيان

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ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة ميرفت أمين في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق، وبدت نجمة السينما المصرية في السبعينيات حزينة وشاردة وبملامح تظهر عليها الشيخوخة وذلك بعد اختفاء طويل للفنانة.

وفضلت ميرفت أمين الابتعاد خلال الفترة الماضية ولم تظهر في أي مناسبة منذ رحيل صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي، لذا لاقى ظهورها اهتماما خاصا من الجمهور.

وظهرت الفنانة الكبيرة خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.

يشار إلى أن ميرفت محمد مصطفى أمين ولدت في 24 نوفمبر 1948، بمحافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية، وبسبب نشأتها الناعمة نالت في طفولتها حظا وافرا من التدليل.