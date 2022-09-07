701 مليون دولار إيرادات جديد توم كروز

المصدر: نيويورك ــ د ب أ

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وصل فيلم الإثارة والحركة الدرامي الأمريكي «توب جان: مافريك»، وهو من بطولة النجم المعروف توم كروز، إلى المركز الخامس من حيث أعلى الإيرادات على الإطلاق في السوق المحلية بأمريكا الشمالية، متقدماً بذلك على فيلم «بلاك بانتر» الشهير الذي أنتجته استوديوهات «مارفل» في عام 2018، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أمس الثلاثاء.

وبلغت إيرادات فيلم «توب جان: مافريك» حتى الآن 701 مليون دولار في أمريكا الشمالية، بينما حقق فيلم «بلاك بانتر» 700 مليون دولار أثناء فترة طرحه للعرض، وفقاً لمجلة «فارايتي».

ويشار إلى أن الإنجاز الجديد يعد الأحدث بالنسبة لفيلم «توب جان: مافريك»، ​​الذي تم بالفعل تصنيفه بأنه الأعلى من حيث الإيرادات لفيلم من هوليوود خلال عام 2022، كما حقق إجمالي إيرادات عالمية بلغ قدرها 4. 1 مليار دولار.

والفيلم هو تكملة، طال انتظارها، لفيلم «توب جان» الأصلي الذي تم إنتاجه في عام 1986، حيث يعود فيه توم كروز من جديد (60 عاماً) ليقدم دور الطيار البحري البارع، الكابتن بيت «مافريك» ميتشل، الذي يتعين عليه الآن تدريب جيل جديد من الطيارين.