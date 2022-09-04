رحيل الفنان المغربي فتح الله المغاري

المصدر: البيان

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توفي الفنان الموسيقي المغربي فتح الله المغاري، مساء يوم السبت، عن سن يناهز 82 سنة.

وكان الفقيد المغاري قد تعرض أخيرا إلى أزمة قلبية استدعت النقل صوب المستشفى العسكري في الرباط.

ويعتبر الراحل من أبرز نجوم الأغنية المغربية، ومن بين أشهر كتاب الكلمات الذين تركوا بصماتهم في ذاكرة الموسيقى بالمغرب، وله قطع غنائية خالدة وطنيا ومغاربيا، وترك خلفه إرثاً فنياً كبيراً جعله رائداً للأغنية المغربية. وفقا لـ "هسبريس".

فتح الله لمغاري من مواليد سنة 1940 بمدينة فاس، وهو ملحن وكاتب كلمات أغان ومغن، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية، ويعرف على نطاق واسع بأغنيته الشهيرة "رجال الله".

كما قدم الراحل عددا من الأعمال الفنية التي لا يزال محبيه من الجمهور المغربي يتغنى بها ويرددها في كل الأماكن والأزمنة، وكان منها أغان كتب كلماتها فتح الله لمغاري من قبيل "الصنارة" و"مغيارة" و"محال ينساك البال" و"كأس البلار" و"ضاعت لي نوارة".

وتبقى من أشهر الأغاني الوطنية الخالدة لفتح الله لمغاري أغنية "نداء الحسن"، عقب الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء التي دعا إليه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975.