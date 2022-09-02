مهرجان «القاهرة للدراما» ينطلق 21 الجاري

المصدر: القاهرة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجري التحضيرات على قدم وساق، لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان «القاهرة للدراما»، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت نقابة المهن التمثيلية إنها حددت يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري موعداً لانطلاق المهرجان، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية.

وقالت المخرجة إنعام محمد علي رئيسة لجنة تحكيم المهرجان: إن أعمال لجنة التحكيم تجري بشكل دوري منتظم، لمشاهدة كل الأعمال المرشحة في المسابقة، لافتة إلى أن هناك عدداً من المعايير الفنية التي يتم تقييم الأعمال الدرامية على أساسها، من خلال أساتذة وخبراء وفنانين مخضرمين.

نتائج

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المسابقة الرئيسية للأعمال الدرامية المصرية، خلال فعاليات المهرجان، وإعلان أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة في فئات أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثاني، أفضل ممثلة دور ثاني، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.