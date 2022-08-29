هاني شاكر يعتزل العمل العام في مصر (فيديو)

المصدر: البيان

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أعلن المطرب الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق في مصر، الأحد، اعتزاله العمل العام.

وتحدث نقيب الموسيقيين السابق، عن صعوبة العمل العام في مصر، معربا عن أسفه بسبب كثرة من يحاربون العمل العام، وتعدد المصالح فيه.

وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" المصرية، قال: "العمل عام في مصر صعب جدا، لأن المصالح كتير".

وأضاف: "أنا لقيت الإعلام لمجرد أنه عاوز يعمل خبر تريند أو يلفت النظر، مش مهم أنه ياخد هاني شاكر في الرجلين"، متابعا: "مينفعش يتقال مثلا إن فلان الفلاني يستهزأ بهاني شاكر أو يهين هاني شاكر، وللأسف لم أجد من يقف بجانبي"، مشيرا إلى أن "البعض يتبارى في أنه يحط هاني شاكر في جملة مفيدة".

وأكمل: "إيه الشطارة في كده؟ هو أنا جاي على كرسي النقابة أخدم زملائي وزميلاتي عشان أهين وأهزأ نفسي؟".

في يوليو الماضي، كان المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المستقيل، قد انسحب من مؤتمر صحفي، قدم خلاله الفنان حسن شاكوش اعتذاره لمن أساء إليهم.

وفي أعقاب تقديم مؤدي المهرجانات المصري باعتذاره إلى أعضاء النقابة وشعبة الإيقاع، حدثت مشادة كلامية بين ممثلي المجلس، والعازف سعيد الأرتيست، في خلاف انتهى باعتذار هاني شاكر عن عدم الاستمرار في الفعالية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففاجأ الفنان هاني شاكر الجميع بتقديم استقالته على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية "MBC مصر".

وأرجع "شاكر" قراره إلى ما شهده المؤتمر الصحفي من مشادة كلامية، في أمر دفعه إلى اتخاذ قراره الذي لن يتراجع عنه مستقبلًا بحسب قوله.