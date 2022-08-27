مصادفة حزينة.. كليب جورج الراسي 2016 تحول واقعاً أليماً 2022 .. فيديو

المصدر: البيان-وكالات

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في مصادفة حزينة لم تخطر على البال يوماً، تحول سيناريو "كليب" أغنية "إنت الحب" للفنان جورج الراسي عام 2016، إلى حادث سير مروع أودى بحياته اليوم السبت 27 أغسطس 2022.

وتداول مغردون فيديو للفنان الراحل جورج الراسي، تضمن لقطات ومصادفات "حزينة"، من حياة الفنان اللبناني وهو يتحدث عن مشاركته في حملة توعوية للحد من حوادث السير في لبنان منذ 6 أعوام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جورج الراسي توفي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع، عند النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية.

وأضافت أن سيدة أخرى كانت برفقة الراسي توفيت في الحادث.