مصادفة حزينة.. كليب جورج الراسي 2016 تحول واقعاً أليماً 2022 .. فيديو
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في مصادفة حزينة لم تخطر على البال يوماً، تحول سيناريو "كليب" أغنية "إنت الحب" للفنان جورج الراسي عام 2016، إلى حادث سير مروع أودى بحياته اليوم السبت 27 أغسطس 2022.
وتداول مغردون فيديو للفنان الراحل جورج الراسي، تضمن لقطات ومصادفات "حزينة"، من حياة الفنان اللبناني وهو يتحدث عن مشاركته في حملة توعوية للحد من حوادث السير في لبنان منذ 6 أعوام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
مصادفة حزينة.. كليب #جورج_الراسي 2016 تحول واقعاً أليماً 2022 .. فيديوhttps://t.co/uOlJBAD427#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rsfaUjmK5c— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 27, 2022
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جورج الراسي توفي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع، عند النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية.
وأضافت أن سيدة أخرى كانت برفقة الراسي توفيت في الحادث.