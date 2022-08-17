الفنان المصري إيهاب توفيق يتعرّض لأزمة صحيّة

المصدر: البيان

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تعرض الفنان المصري إيهاب توفيق لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تراكم «حصوات الكلى».

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان إيهاب توفيق صورة من التقرير الصحي لحالته المرضية وجاء كما يلي: «بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة».

وكان المطرب إيهاب توفيق، بحسب "المصري اليوم"، طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «باشا»، عبر القناة المنتجة للأغنية بموقع يوتيوب، حيث تتميز الأغنية باللحن الإيقاعي الذي حمل جملًا لحنية جديدة، إضافة إلى النص الذي نقل حالة الحب بصورة متجددة من حيث الوصف والصور الشعرية.

وحمل كليب أغنية «باشا» توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من كلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع Mansi.