جوني ديب يرتدي زي ملك فرنسا لويس الخامس عشر

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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قبل نحو شهرين شغل الممثل جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد عناوين الإعلام، الذي أبقاهما لوهلة من الزمن تحت الضوء، حتى نطقت المحكمة لصالح بطل «قراصنة الكاريبي». وفي الوقت الذي لا تزال فيه هيرد تلملم شتات نفسها، حط جوني ديب رحاله في مواقع تصوير فيلم «جان دو باري» (Jeanne Du Barry) مرتدياً باروكة شعر مستعار وكاسياً وجهه ببودرة خاصة، وبعض أحمر الخدود ومرتدياً زياً ملكياً، بوصفه ملك فرنسا «لويس الخامس عشر»، وهي الشخصية التي يتولى ديب تجسيدها في العمل الفرنسي الجديد الذي يبدو أشبه بتعويض لجوني ديب عن الأعوام الثلاثة الماضية التي توقف فيها عن زيارة مواقع تصوير الأفلام.

تقرير واسع

إطلالة جوني ديب تلك، جسدتها أول صورة من الفيلم، أطل بها بالأمس، موقع «ديدلاين»، فارداً لذلك تقريراً واسعاً، عاين فيه ظروف الفيلم الجديد الذي تتولى إخراجه الفرنسية مايوين، فيما يتوقع للدراما التاريخية التي تضيء على «قصة الحب التاريخية التي عاشها الملك لويس الخامس عشر مع جان دو باري، والتي نجحت في الاستحواذ على اهتمام الملك الذي لم يدرك عواقب هذه القصة التي تجاوزت آنذاك حدود قصر فرساي». في هذا العمل يجسد جوني ديب، دور ملك فرنسا الشهير، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في عام 1775 واستطاع النجاة منها بفضل الملابس الثقيلة التي كان يرتديها في الليلة الباردة التي تعرض فيها لمحاولة الاغتيال، ليلقى حتفه لاحقاً متأثراً بمرض الجدري الذي أصابه، ليخلفه حفيده لويس السادس عشر، الذي شهد عهده الثورة الفرنسية.

دراما جديدة

الدراما الفرنسية الجديدة وإطلالة جوني ديب، استطاعت الاستحواذ على اهتمام الإعلام، حيث وصفها موقع «ديدلاين» بـ «الدراما الطموحة المستوحاة بحرية من حياة جين دو باري»، مبيناً في الوقت ذاته بأن أعمال التصوير كانت قد بدأت في 26 يوليو، وإنها ستتواصل على مدار 11 أسبوعاً، في العديد من المواقع التي تشمل أيضاً قصر فرساي، وقلاعاً أخرى في منطقة باريس، إلى جانب مشاهد أخرى ستتم داخل الاستوديوهات. أما موقع «سينما بلند» فقد أشار إلى أن الفيلم سيكون ناطقاً باللغة الفرنسية، مبيناً بأن «الفرنسية» لن تمثل حاجزاً أمام ديب الذي ينطقها بطلاقة، مشيراً إلى أن «والدة طفليه، فانسيا باراديس، وهي عارضة أزياء وممثلة ومغنية فرنسية، قد قامت مع ديب بتربية أطفالهما ليكونوا ثنائيي اللغة»، منوهاً بأن ديب سبق له أن قدم دوراً مميزاً في الفيلم الفرنسي (Happy Ever After) وفيه تحدث ديب بالفرنسية.

7 أرقام

وفي الوقت الذي سلط فيه الإعلام أضواءه على فيلم ديب الجديد الذي يتوقع أن يكون ضمن إصدارات العام المقبل، لم يغض طرفه عن الصفقة التي وقعها ديب أخيراً مع ديور، ليظل وجه عطر «سوفاج» لسنوات أخرى، حيث ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الصفقة التي وقعها ديب تضمنت مبلغاً مكوناً من 7 أرقام.

يذكر أن عودة ديب لمواقع التصوير، جاءت بعد 3 سنوات من غيابه عن المشهد، حيث كان آخر دور لعبه في الدراما المستقلة «ميناماتا» التي لعب فيها شخصية مصور الحرب دبليو يوجين سميث، ليتمكن ديب من خلاله الاستحواذ على آراء النقاد الذين منحوه «علامة جيدة» تجاوزت حدود السبع نجمات على سلم موقع «اي ام دي بي».