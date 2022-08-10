الممثلة والطاهية الهندية آشا تدخل مطعمها في دبي لإضافة لمستها الشخصية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تم وصفها من قبل وسائل الإعلام بأنها واحدة من أكثر المطربين تأثيراً ونجاحاً في السينما الهندية، لكن آشا بوسلي ليست مغنية هندية مشهورة فحسب، بل ممثلة ورائدة أعمال وكذلك طاهية موهوبة، حسبما ذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، إذ يشهد على ذلك مطاعمها المنتشرة في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك دبي، حيث أطلت أخيراً في المدينة لإضافة مطعم جديد إلى سلسلة مطاعمها.

قد يكون الزائر لمطعم «آشا» قد لمح صورة لها بالأبيض والأسود معلقة على الجدران، بحيث تهيأ له بأنها تعود إلى زمن قديم ولى، بيد أن آشا التي تبلغ من العمر 88 عاماً، لا تزال تتمتع بنشاطها وتشرف على أعمالها، وقد شاركت أخيراً، مقطع فيديو لمطعم تم إطلاقه حديثاً في دبي، في إضافة جديدة لسلسلة مطاعم «آشا» التي انطلقت قبل 20 عاماً وتعمل في أجزاء مختلفة من العالم.

وفي مقطع الفيديو الذي شاركته المغنية على «إنستغرام»، يمكن مشاهدة آشا وهي تدخل إلى المطبخ مضيفة لمستها الشخصية إلى الأطباق الهندية الشهية التي يتم تحضيرها لتقديمها إلى الضيوف، كما رؤيتها في زي طاه تشرف على طبق من الأرز في المطبخ، وتشم عبق رائحته بعد الإشراف عليه.

وبعد مشاركة مقطع الفيديو، تهافت عدد من المعجبين بصوت المطربة وطعامها للتعليق على إطلالتها في دبي. فعلق الكوميدي، جيمي ليفر، بنشر رموز تصفيق إيموجي، وكتب آخر من محبي آشا: «غناء وطعام مزيج مميت، كلاهما قريب من القلب»، وأفاد غيره: «يمكن تذكرك الآن كطاهية موسيقية أسطورية».

كذلك، شاركت آشا مقطع فيديو آخر سبق أن شاركته حفيدتها زاناي بوسلي، لإلقاء صورة أوضح على مطعم دبي، حيث تظهر صورها بالأبيض والأسود على الجدران، وهي تقف داخل المطعم تحضر طبقاً وقد اصطفت أمامها التوابل.

تنقل صحيفة «هندوستان تايمز» عن الموقع الإلكتروني لسلسلة مطاعم «آشا»، أن المغنية تشرف شخصياً على عمل المطاعم لتضمن «أن جوهر فلسفتها في الطهي مطبوع في كل مطبخ وفي تجربة كل عشاء»، وأن سلسلة مطاعم «آشا» موجودة الآن في أكثر من 18 موقعاً، بما في ذلك الإمارات ومانشستر والبحرين والكويت وبرمنغهام.