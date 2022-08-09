وفاة الفنان الأردني داود جلاجل

المصدر: البيان

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توفي الفنان الأردني الكبير داود جلاجل، اليوم "الثلاثاء"، عن عمر ناهز الـ 75 عاماً.

ويعد داوود جلاجل ، أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني.

وأعلن نقيب الفنانين الأردنيين السابق، ساري الأسعد، على «فيسبوك»، خبر وفاة داود جلاجل، وسط حالة من الحزن الشديد، بحسب صحيفة «الغد» الأردنية.

وقال الأسعد: «الفنان الكبير الخلوق ورفيق الدرب داود جلاجل في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك أبا الليث».

وللراحل مسلسلات وأعمال درامية مثل "راس غليص" و"جلوة راكان" و"العقد الفريد" وفي أعمال كوميدية مثل "العلم نور" وله عمل موجه للأطفال وهو مسلسل "مدرسة الأستاذ بهجت".

وولد جلاجل في قرية سلوان في القدس ، في 2 فبراير 1947، وبدأ رحلته مع الدراما عام 1968، وقدم أكثر من 200 عمل فني بما يشمل الأعمال الدرامية والمسرحيات وبرامج الأطفال.

وقدم جلاجل أعمالا اجتماعية وبدوية وتاريخية وأعمالا موجهة للأطفال، كما شارك في مسلسلات عربية. على رأسها المسلسل السعودي "طاش ما طاش".

