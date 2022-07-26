راشد شرار يطمئن محبيه: أبشركم.. أنا بخير

المصدر: دبي – خلود حوكل

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طمأن الشاعر الإماراتي راشد شرار متابعيه وأحباءه، على صحته، مؤكداً أنه بخير ويتابع تلقي علاجه في ألمانيا، وقال الشاعر عبر حسابه عبر «انستغرام»، إثر انتشار شائعة وفاته: «أحبائي الكرام... حبيت أبشركم أني بخير وفي ألمانيا أتلقى العلاج. لذلك حبيت أبلغكم، وبعد رواج إشاعة تفيد بوفاتي، إني بخير، لله الحمد والشكر، ولكنني أتابع العلاجات المختلفة». وأرفق المنشور بقصيدة شعرية ذكر فيها إصابته بفيروس «كورونا»، الذي أنهكه وأتعبه، مؤكداً أنه سينتصر على هذا الفيروس بعزم وقوة، وباللجوء لله سبحانه وتعالى الذي لا يخيب من يلجأ إليه. كما نشر الشاعر تسجيلاً صوتياً أوضح فيه أنه بخير.. وأن شائعة وفاته أزعجته وعائلته بشكل كبير.

«البيان» تواصلت مع زوجة الشاعر راشد شرار، حيث شددت في حديثها على أن الشاعر بخير، بفضل من الله، ولا صحة للأخبار المتداولة. فهو تعرض فقط، لوعكة صحية، كما قالت. وأوضحت أنه لا يزال يتلقى العلاج في ألمانيا حيث ترافقه أسرته.

وقد تداول أصدقاء ومحبو الشاعر، عبر مواقع التواصل، نفي أبنائه لشائعة وفاته وطمأنتهم كافة محبي الشاعر على صحة والدهم. كما أرفقوا ذلك بالتسجيل الصوتي للشاعر في هذا الخصوص. وتعقيباً على منشور راشد شرار في وسائل التواصل الاجتماعي، عبر أحباؤه ومتابعوه عن فرحتهم، وتمنوا أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، وبأن يمد سبحانه وتعالى في عمره، وأن يعود إلى أرض الوطن قريباً معافى.

«البيان» من جهتها، تتمنى للشاعر مديد العمر وأن يتعافى بالقريب العاجل وأن يعود إلى أرض الوطن وهو سالم ينعم بموفور الصحة.

«يا كورونا وش تبا»

وقد جاء في قصيدة راشد شرار المنشورة مع التدوينة التي طمأن فيها محبيه أنه بخير:

يا كورونا وش تبا براشد شرار

جيت له جيت عدوٍ لا صديق

جيت له متعني وشبيت نار

فيه واصبح مرقده كنّه حريق

كنّه الا بينكم من قبل ثار

جيت له مشتط من اصعب طريق

ومن قبل صحته راشد في انهيار

وجيت له باعواق وارديته عويق

ما يعرف الليل من طلع النهار

كن في غبة بحر غادي غريق

ودام بين الله وما بينه عمار

وعهده ابربه غدا عهدٍ وثيق

ويا شرار اسمع حذار الانكسار

خلّ لك دايم على العالم بريق

ولا يهمك ما يدور وما يثار

واعتمد دايم على الساس العريق

وللمحبه ارفع ابإيدك شعار

وانت وافي وطيب وشاعر رقيق

ولو كورونا جت مثل جيش التتار

انت شكّل لك من اعزومك فريق

ودافع وحقق عليها الانتصار

بامر رب العرش عالقوه تفيق

والزمن مهما تخالف بك ودار

عالمحبه تنام ثم ابها تفيق

حر تهدي شعرك اقلوب الحرار

ممتزج شعرك درر ويّا العقيق

وان درك بك عوق يا راشد شرار

اتجه لله وابشر ما تعيق

قامة ومكانة

والشاعر الإماراتي راشد شرار، برع في جملة ميادين ثقافية وفكرية وإعلامية، وليس في نظم الشعر فقط، إذ لمع اسمه في مجال الإعلام، حيث قدم برامج عدة، تلفزيونياً وإذاعياً، مختصة بالثقافة والشعر الشعبي، أشهرها «مجالس الشعراء» الذي لا يغيب عن أذهان الجماهير، حيث استضاف هذا البرنامج الذي عرض في فترة الثمانينيات والتسعينيات على قناة تلفزيون دبي، أهم رواد الشعر الشعبي في الإمارات، ممن ذاع صيتهم وبرز اسمهم في حقول الشعر الشعبي، ويعتبر البرنامج الذي يعاد بثه على قناة دبي زمان، مرجعاً ووثيقة متكاملة عن مجموعة من الشعراء في مجال الشعر الشعبي.

سيرة الشاعر راشد شرار الإعلامية لم تكن في برنامج «مجالس الشعر» فقط، بل له العديد من الإسهامات الشعرية، تبدت وبرزت مع تقديمه برامج أخرى تعنى بالشعر الشعبي في الإذاعات، إضافة إلى إشرافه على صفحات الشعر الشعبي في عدد من المجلات والإصدارات الثقافية. كما شارك في لجان تحكيم العديد من المسابقات التي تعنى بالشعر الشعبي والشلة على مستوى الخليج، وهو أيضاً، يعد أول شاعر يوضع له نصب تذكاري في أحد المراكز التجارية في دبي (فيستفيال سيتي).