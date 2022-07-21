بدأت بإجراءاتها القانونية.. شيرين: سأقاضي حسام حبيب على ما فعله بي

المصدر: البيان

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بدأت الفنانة شيرين عبدالوهاب باتخاذ إجراءاتها القانونية بتوكيل المحامي مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، لمقاضاة زوجها السابق الفنان حسام حبيب، عقب المداخلة الهاتفية المثيرة التي أجرتها الفنانة أمس.

ومن جهته صرح ياسر قنطوش بأنه جرى توكيله يوم أمس فقط، قائلاً: "لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حتى الآن، وسنبدأ من غد في رفع عدة قضايا ضد الفنان حسام حبيب، وسيتم تقديم هذه البلاغات بالمستندات والدلائل"، وفقاً لصحيفة «الوطن» المصرية.

وكانت شيرين عبد الوهاب، أعلنت أنها ستقاضي المطرب حسام حبيب، وذلك في بيان صادر من مكتب محاميها ياسر قنطوش قائلين: «جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك جرى توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه حسام حبيب».

وطلبت الفنانة شيرين من السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معها بشأن هذه القضايا، قائلة: «السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معها بشأن هذه القضايا، سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي».