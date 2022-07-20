أسرة الملحن الراحل حسن أبو السعود ترد على تصريحات شيرين «المسيئة»

المصدر: البيان

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أصدرت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود بياناً أدانت فيه تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي قالت: «أنا كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبو السعود».

وأعربت أسرة الفنان أبو السعود، عن غضبها، وردت على تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالبيان كالتالي: «في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟ التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت، ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا، لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي، لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارًا من الشر والدناءة». وفقاً لموقع "المصري اليوم".

وأضاف البيان: «وقت الحساب.. المسيء حيقول لربنا إيه.. حيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟ للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم انه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه..للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء».

وتابع البيان: «ميزان وبيتملي.. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء.

وأختتم البيان: «حسن أبوالسعود الله يرحمه شكلًا كان قمر وشخصية دمها سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام».