شمس الكويتية تريند.. والسبب أمها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت شمس الكويتية الترند في مصر بعد مقطع فيديو نشرته على سناب شات.

وقالت الفنانة الكويتية شمس في الفيديو الساخر إنها تنوي رفع قضية على والدتها التي أنجبتها إلى الدنيا دون أن تستشيرها، وتطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتها إياها.

وقالت شمس، بفيديو، عبر تطبيق "سناب شات": "أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب، أريد أن أرفع قضية على أمي، شلون تجيبني من دون ما تستشيرني، شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لأ.. الوضع حلو أو ..لا".

وأضافت: "من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض.. أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني إياها".