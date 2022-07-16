فنان مصري يطالب بالبحث عن رفات شقيقه المفقود منذ حرب 1967

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب الفنان المصري محمد فؤاد بالبحث عن رفات شقيقه المفقود منذ حرب العام 1967.

وتلقى الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الجمعة، مداخلة هاتفية من الفنان والمطرب محمد فؤاد الذي كان متأثرا وحزينا، وفور أن بدأ في الحديث انهار باكيا.

وكشف فؤاد إن له شقيقا مفقودا منذ حرب العام 1967، ولم تعثر أسرته على جثمانه حتى اليوم، مضيفا أنه يتمنى أن يكون جثمانه ضمن المدفونين بالمقبرة الجماعية التي أزيح عنها الستار مؤخرا في منطقة اللطرون بإسرائيل وكشفت عنها السلطات الإسرائيلية.

واوضح أن شقيقه واسمه بالكامل إبراهيم فؤاد عبدالحميد حسن الشافعي مفقود منذ حرب يونيو عام 1967، وكان والده وأسرته بكامل أفرادها يلهثون وراء أي جثامين يتم الإعلان عن العثور عليها من مفقودي تلك الحرب، ليكتشفوا بعد ذلك أنه ليس من بينهم، معربا عن أمله في أن يتم العثور على رفات شقيقه ويقوم بدفنه بنفسه حتى يبرد قلبه وقلب الأسرة.

وطالب الفنان المصري الرئيس السيسي والأجهزة المصرية بمساعدته حتى يتمكن من رؤية جثمان شقيقه وأن يبلغوه لو كان من بين المدفونين في المقبرة الجماعية بإسرائيل، متعهدا بالنزول للشارع والغناء فرحا بهذه المناسبة.