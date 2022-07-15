الموافقة على غناء محمد رمضان في مصر بشرط

المصدر: البيان

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وافقت نقابة المهن الموسيقية في مصر على حفل الفنان محمد رمضان المقرر إقامته في الساحل الشمالي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية أن محمد رمضان يحق له إحياء الحفل، بشرط عدم خلع ملابسه، وهو الأمر الذي تعهد لنا به عليه وبناء على ذلك سيحيي الحفل.

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور "إنستغرام"، مقطع فيديو له داخل إحدى الطائرات.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: "لأ أنا بس كنت سايبهم ياخدوا نفسهم.. كنت في تركيا وجيت أولع الساحل الشمالي" وفق صحف مصرية.

وأحيا النجم محمد رمضان، مساء الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة اسطنبول في تركيا، وحمل الحفل لافتة كامل العدد.

ونشر الشيف بوراك، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، مقطع فيديو يجمعه بالفنان محمد رمضان داخل مطعمه، وظهر التفاف الجمهور حوله، كما ظهر رمضان وهو يأكل "محشي" أعده بوراك.

و شارك الشيف التركي بوراك محمد رمضان في عدد من الرقصات على المسرح.

وخاطبت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، نقابة الموسيقيين قبل إجازة عيد الأضحى، ‏من أجل الموافقة على حصول رمضان، على تصريح بالغناء لمدة يوم واحد فقط.

يذكر أن محمد رمضان كان يحق له الغناء دون حاجة لعضوية نقابة الموسيقيين، وذلك تنفيذا لبروتوكول النقابات الفنية الثلاث، القائم على عمل أي عضو فى النقابات الأخرى بدون تصريح.