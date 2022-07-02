دبي في العيد.. فنون وترفيه

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتضن دبي خلال عيد الأضحى المبارك باقة من الفعاليات والأنشطة، والألعاب النارية بألوانها المبهجة في مواقع مختلفة من الإمارة لتنشر السعادة والبهجة والأجواء الاحتفالية بين المقيمين والزوّار، من خلال قائمة من الفعاليات والحفلات الغنائية والأنشطة المختلفة التي يمكن الاستمتاع بها.

ويحيي الفنان السعودي رابح صقر، أمسية فنية رائعة على مسرح كوكا كولا أرينا بدبي، وذلك في 11 الشهر الجاري، إذ سيقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحات نوعية كبيرة وأطربت مسامع الجمهور في الوطن العربي ومنها: «إنت ملك» و«يا نسيم الليل» و«على كيفك» و«خلاص» و«أبرك الساعات» وغيرها الكثير من الأغاني التي ستسعد الجمهور في كوكا كولا أرينا بدبي.

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وروج الفنان رابح صقر لحفله المرتقب في عيد الأضحى المبارك، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، بوستر الحفل وكتب معلقاً: «حبايبي موعدنا 11 يوليو في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا»، وتفاعل المتابعون مع تغريدة صقر الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الحفل وكتب أحدهم معلقاً: «ستكون أروع حفلة».

وأعاد الفنان السعودي نشر تغريدة لحساب «جدول فعاليات دبي» جاء فيها: «احتفلوا مع صقر الأغنية الخليجية الموسيقار رابح صقر بعيد الأضحى في دبي بتاريخ 11 يوليو في كوكا كولا آرينا كونوا على الموعد».

«طمباخية»

ويلتقي الفنان الكويتي طارق العلي، جمهوره في الإمارات، على خشبة مسرح دبي أوبرا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في 12 و13 يوليو الجاري، في العمل المسرحي الكوميدي «طمباخية»، حيث تشارك في العمل نخبة من فناني الكويت والخليج.

وفي هذه المسرحية، يقدم طارق العلي عملاً اجتماعياً يتناول الرياضة فيه كجزء من الحياة اليومية، ففي «طمباخية»، أي الكرة باللهجة الكويتية، الجمهور على موعد مع لحظات من المتعة والفكاهة، في عرض يمس حياتهم اليومية، على مستوى الأسرة والمجتمع، إذ لا يخلو منزل من الرياضة، حتى ربات البيوت لديهن اهتمام ويمارسن الرياضة.