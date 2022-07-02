نسرين طافش تعلن عن نبأ سعيد

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة نسرين طافش عن نبأ سعيد يتعلَّق بحياتها الشخصية.

وفاجأت نسرين جمهورها بالكشف عن خبر خطبتها دون الإفصاح عن هوية خطيبها.

ونشرت النجمة الشهيرة، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، صورة لها ممسكة بيد خطيبها.

وعلَّقت على الصورة قائلةً: «ما جمعه الله، اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائماً وأبداً».



يُذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كان مسرحية «كازانوفا» التي تعد أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.