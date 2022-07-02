موسم جدة 2022 يختتم فعالياته مسجلا 6 ملايين زائر

المصدر: وام

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اختتم "موسم جدة 2022" فعالياته اليوم بعد 60 يوماً من العروض و البرامج و الأنشطة المشوقة التي شهدتها 13 منطقة وموقعا في أرجاء المدينة.

وتجاوز عدد الفعاليات 4200 فعالية ترفيهية وثقافية وفنية وسياحية ورياضات بحرية وغيرها حضرها و استمتع بها أكثر من 6 ملايين زائر من داخل المملكة و سواح من خارجها يمثلون 129 دولة.

و حقق موسم جدة - الذي انطلق في 2 مايو الماضي - أرقاماً قياسية على جميع المستويات جسدت رضا الجمهور ولبت جميع الرغبات والأذواق من مختلف الأعمار والجنسيات.

استهدف الموسم تنويع الخيارات و تعدد المواقع و استدامتها و توطين المهن و خلق الفرص الوظيفية و تعزيز التنافسية و جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتميز موسم جدة هذا العام بمشاركة فاعلة من الكوادر الوطنية السعودية الشابة من الجنسين في إدارة وتشغيل والإشراف على فعالياته و تجاوز عدد السعوديين العاملين في الموسم 80 في المائة من إجمالي العاملين فيه برهنوا على قدراتهم ومهاراتهم، وخلق الموسم أكثر من 76 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و شهد العديد من العروض والفعاليات والتجارب العالمية بعضها أقيم لأول مرة على مستوى العالم.

و نوه نواف قمصاني مدير عام موسم جدة بالنجاحات الكبيرة التي حققها الموسم حتى آخر يوم من فعالياته و الذي كسر فيها رقم 6 ملايين زائر مؤكداً أن هذا الرقم خير شاهد على هذا النجاح والتميّز في فعالياته وأنشطته وبرامجه التي أحدثت حراكا اجتماعياً و اقتصادياً وثقافياً في مدينة جدة، وساهمت في تعزيز صناعة الترفيه في المملكة و قدّمت منتجا جديدا و متنوعا بمواصفات عالمية نال رضا الجميع.

وأوضح قمصاني أن الترفيه أصبح صناعة واعدة ومحفزة للاقتصاد في المملكة العربية السعودية ومحركا للقطاعات الأخرى ذات العلاقة تدفعها المواسم و الفعاليات الترفيهية لتعظيم الفرص و جذب الاستثمارات واستقطاب السياح والزوار وتقديم التجارب التنافسية، مؤكداً حرص إدارة الموسم على ديمومة الفعاليات التي أقيمت بما يحقق الأهداف الرئيسة من هذا الحراك الترفيهي والسياحي الذي جعل جدة اليوم وجهة سياحية عالمية وبما يعزز من الاستدامة و الشمولية و التنوع و تعدد الفرص و تعظيم الأثر الاقتصادي.

وقال قمصاني إنه تقرر استمرار 8 مواقع في مناطق الفعاليات الـ "13" لفترات مختلفة على مدار العام ومواصلة تقديم عروضها المتنوعة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص مشيراً إلى أن المواقع التي ستستمر فعالياتها طوال العام تشمل حديقة الأمير ماجد، و جدة آرت بروميناد، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، ولونا، وجوفالي، وذا فيلج، بالإضافة إلى جدة التاريخية.

و أوضح قمصاني أن من مكتسبات موسم جدة لهذا العام صناعة القاعدة الأساسية الصلبة للمواسم القادمة سواءً في مجال مواقع الفعاليات أو في الكوادر العاملة أو في الخبرات المكتسبة التي سيستفاد منها في تطوير الإيجابيات و تحسين و معالجة الملاحظات بعد دراسة لجان و فرق مختصة لجميع الجوانب المتعلقة بالموسم منذ انطلاقته حتى انتهاء فعالياته.