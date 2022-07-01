أول تعليق من عمر كمال على استقالة هاني شاكر من النقابة

المصدر: البيان

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علَّق مؤدي المهرجانات المصري عمر كمال على قرار استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية المصرية، متمنياً له التوفيق في كل الأحوال.

وقال كمال، خلال لقائه مع قناة «فوشيا»: «هو لو استقال عشان يتفرغ لفنه وأغانيه وحفلاته، فإحنا نتمنى له كل التوفيق عشان يمتعنا بفنه، لكن لو هو استقال عشان زعلان من كتر الخلافات فإحنا بنتأسف له جداً».

يُذكر أن هاني شاكر كان قد أعلن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكداً أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

وفي سياق آخر، انتقد تصريحات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش التي أدت إلى حذف أغنية «بنت الجيران» من موقع «يوتيوب».

وقال: «حسن شاكوش عفوي وطيب، وتأثر ببعض الآراء إللي مش صحيحة، وفيه جزء من لحن أغنية بنت الجيران مقتبس من أغنية قديمة للفنان محمد حماقي، وإحنا اتفقنا معاهم على صيغة وصلح، وبنت الجيران اتغنت وكسرت الدنيا».

وأعرب عن حزنه بسبب حذف الأغنية، مضيفاً: «حسن شاكوش طلع قال إن أغنية محمد حماقي أصلاً مسروقة، وده مش صح، وده زعَّل الفنان محمد حماقي، وزعَّل صناع الأغنية، فقرروا يعبروا عن غضبهم بغلق بنت الجيران، ودي حاجة وحشة، وأنا حزنت جداً».

وأشار إلى أنه في أقرب وقت سيتواصل معهم لحل هذه الأزمة والاتفاق معهم لعودة الأغنية مرة أخرى.

وعن اختياره لفنان من خارج مصر يحب عمل «دويتو» معه، قال إن هناك الكثير يحب أن يشاركهم الغناء.

وأضاف: «سعد لمجرد فنان كبير، وأحب أعمل معاه ديو، والفنان حسين الجسمي أتمنى أغني معاه، وبمناسبة إحنا في سوريا، أتمنى أقف على مسرح واحد مع الفنانة أصالة أو أعمل دويتو معها، أو الفنان جورج وسوف».