لأغرب سبب.. آمبر هيرد في المحكمة مجدداً

المصدر: البيان

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دفع سبب غريب النجمة الأمريكية آمبر هيرد إلى دخول ساحة القضاء مجدداً.

وستدخل آمبر المحكمة، لكن هذه المرة على الأراضي الأسترالية، بتهمة الكذب تحت القسم في قضية استيراد كلاب بشكل غير قانوني، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وما لبثت أن تنتهي من قضيتها التي رفعها ضدها طليقها النجم العالمي جوني ديب، لتقف أمام القضاء بسبب كذب وتزوير أوراق رسمية.

وبينما كانت آمبر هيرد في زيارة إلى أستراليا، حينما كانت متزوجة بجوني، أثناء تصويره فيلم Pirates of the Caribbean 5، اصطحبت برفقتها كلبين إلى البلاد بشكل غير قانوني، الأمر الذي عُدَّ خرقاً لقوانين الحجر الصحي والأمن الحيوي الصارمة هناك.

وكانت السلطات الأسترالية قد وجَّهت، عام 2015، إلى آمبر تهمتي استيراد الحيوانات بشكل غير قانوني وتزوير وثائق السفر للممثلة آمبر هيرد.

وتتخوف السلطات في أستراليا من نقل الكلاب المستوردة لأمراض إلى الحيوانات في الدولة التي يعتبرها الشعب الأسترالي ثروة قومية.

يُذكر أن محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ شهر أبريل الماضي، في تهمة التشهير التي رفعها ديب على هيرد، بعد ما كتبت مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» تتهمه فيه بضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما من 2015 حتى 2017.