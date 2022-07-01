مصطفى بكري: إصابة آمال ماهر بكورونا كذب

المصدر: البيان

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اتهم الإعلامي المصري مصطفى بكري المطربة المصرية آمال ماهر بالكذب، نافياً صحة ما ادَّعته من إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال بكري، خلال تقديمه أمس برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث من آمال ماهر أحدث توتراً، واصفاً تصرفها بأنه خاطئ.

وتساءل: «لماذا لم تخرج حتى لو كانت تعاني من كورونا؟!».

وأضاف: «يا أستاذة آمال أنت أخطأتِ، فلو عندك كورونا فالخطأ عدم ظهورك، فالملايين يصابون بكورونا ولا يمنعهم من الكلام، ولو لم يكن عندك كورونا فهذا كذب، والكذب عيب ومايصحش».

وطالب النجمة الشهيرة بإظهار تحليل كورونا لدحض فكرة الكذب، متابعاً: «أنا منتظرك النهاردة علشان تردي عليا».

يُذكر أن آمال ماهر ظهرت مساء أول من أمس بعد اختفاء دام طويلاً، قائلةً عبر فيديو مسجل: «جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله اتعافيت، وحبيت إني أطمنكم عليا».

وأضافت: «ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته، الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي».