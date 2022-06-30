في فيديو قصير .. آمال ماهر تحسم الجدل وتكشف سبب اختفائها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظهرت المغنية المصرية، آمال ماهر (37 عاما)، في فيديو حسم الجدل بشأن غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وطمأنت ماهر جمهورها في الفيديو، الذي نشرته صحف ومواقع محلية، مؤكدة أنها وأسرتها "بخير" وقالت إن سبب غيابها في الفترة الأخيرة يعود إلى "إصابتها بفيروس كورونا" الذي قالت إنها تعافت منه.

وقالت في فيديو مسجل: "مساء الخير، أنا بخير الحمد لله، حبيت اطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، والحمد لله تعافيت، وأول ما تعافيت حبيت اطمنكم عليا، ألف شكر، أنا حقيقي ممتنة، لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إن دل عن شيء، يدل عن أن ربنا راضي عني".

وأضافت: "لأني شايفة كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي، جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وكل سنة وانتم طيبن وأنا بخير، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب".

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد ناشدت الفنانة آمال ماهر في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" ": "أطلعي طمني حبايبك وطمني الناس وقولي أنا يا جماعة بخير واتأخرت عليكم عشان نفسيتي كانت تعبانة أو حاجة، وبرجوا الناس يطلعوني من الموضوع أنا مش مسؤولة".

وأردفت "نادية": "كلمت والدتها وقالت لي أمال بخير اطمني ومن فضلك ردوا عننا كنقابة لأنكم تقدروا تقولوا عننا، وأخوها قال إنها بخير بس محدش مصدقه" موضحة: "طالبت والدتها إنها تجعل آمال تظهر في لايف وتقول إنها بخير، قالتالي هتطلع في الوقت المناسب، بس هي لما غابت من سنتين ورجعت الناس بهدلتها فهي خايفة الناس تطلع دلوقتي"، متسائلة: "طب أنا أعمل أيه؟!".

وحسم ظهور آمال ماهر في هذا التوقيت الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية ترسم سيناريوهات خيالية حول غيابها.

ولمع نجم ماهر قبل سنوات طويلة بسبب طريقة أدائها التي عدها كثيرون تمثل نسخة محدثة من أداء "كوكب الشرق" أم كلثوم.

وسرعان ما حصلت على رصيد ضخم من الشهرة، وتتابعت نجاحاتها عبر العديد من الأعمال الغنائية العاطفية والوطنية أيضا.

#آمال_ماهر تطمئن جمهورها: أنا بخير وشكرا لخوفكم عليا pic.twitter.com/Mh7hf9UsoG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 29, 2022