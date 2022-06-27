ثروته رقم خيالي.. براد بيت يلمح إلى اعتزاله الفن قريباً

المصدر: البيان

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أكد نجم هوليود الأمريكي براد بيت أنه في المرحلة الأخيرة من حياته الفنية، ملمحاً إلى أنه إن لم يجد ما يستحق أن يقدمه فإن الابتعاد أفضل. وهو ما اعتبره الجمهور تلميحاً عن اعتزاله وابتعاده تماما عن الساحة الفنية.

وقال النجم الأمريكي في حواره الأخير مع مجلة «GQ» البريطانية، «أعتبر نفسي في مرحلتي الأخيرة، أنا واحد من تلك المخلوقات التي تتحدث من خلال الفن، لذا إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه، فسأبتعد بطريقة ما».

يعد براد بيت أحد أكثر الممثلين المحبوبين في هوليوود على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وقام بأدوار رئيسية في أفلام مهمة، منذ ظهوره الأول على الشاشة الكبيرة عام 1991، في فيلم «Thelma and Louise» للمخرج ريدلي سكوت، ولم يتوقف عن الصعود منذ ذلك الوقت حتى أصبح واحدا من أهم الرجال الصناعة في هوليوود.

ووفقًا لتقرير مجلة «فوربس» الأخير، تبلغ ثروة بيت حوالي 300 مليون دولار، وتتزايد باستمرار، على عكس نجوم هوليوود الآخرين الذين يغامرون في المزيد من مجالات ظل «بيت» مخلصًا لصناعة السينما في هوليوود، حيث افتتح شركة إنتاج أفلام باسم «Plan B» عام 2001، جنبًا إلى جنب مع زوجته السابقة، جينيفر أنيستون.

أنتجت هذه الشركة أفلامًا مثل «The Departed» و «Troy» و«Kick-Ass» و«12Years a Slave» و«The Tree of Life» وغيرها، وهي أفلام حققت نجاحا كبيرا ولكن ثروته الحقيقة جاءت من أدواره التمثيلية التي قدمها على مر السنين، حيث وصل أجره إلى 20 مليون دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وارتفع أجره في الفترة الأخيرة ليصبح حوالي 25 مليون دولار لكل دور.

بينما يمكن اعتبار صافي الثروة التقديرية لـ براد بيت 300 مليون دولار، إلا أن قيمتها الإجمالية المقدرة من بين جميع أصوله تتجاوز مليار دولار.