اتهمها بالسب والقذف.. حكم جديد بقضية رانيا يوسف ونزار الفارس

المصدر: البيان

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أصدر القضاء المصري حكماً جديداً في قضية الفنانة رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس.

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، برفض الدعوى المقامة من الفارس ضد رانيا، بالتعويض المادي بمبلغ 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت الدعوى، التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن الإعلامي العراقي ضد الفنانة على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضاً له عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه.

وأضافت الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلاً كما ورد بصحيفة الدعوى.

وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقاً بحماية القضاء المصري الشامخ للكافة.