ناقد فني يحكي موقفاً غريباً في حياة سعاد حسني

المصدر: البيان

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كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن موقف غريب في حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأوضح الشناوي، حسبما أفاد موقع «الدستور» الإخباري، أن سيرة «السندريلا» حافلة بالمواقف الإنسانية العظيمة

وقال إن سعاد حسني توِّجت خلال إحدى دورات مهرجان الإسكندرية السينمائي بجائزة أحسن ممثلة.

وأضاف أنه لم يتم الإعلان عن فوزها بالجائزة إلا خلال الحفل، مشيراً إلى أنه خلال تهنئته لها فاجأته قائلةً: «مش تستنَّى شوية يا طارق».

وتابع: «لم أفهم معنى كلماتها، إلا عندما علمت بتغيير اسم الفائز بالجائزة في الدقائق الأخيرة، بعد ممارسة ضغوط على لجنة التحكيم».

يُذكر أن سعاد حسني توفيت إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن سنة 2001، ما أثار جدلاً واسعاً وشكوكاً حول الحادثة الغريبة.