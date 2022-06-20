هكذا وصفت عبير الشرقاوي مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: البيان

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أعربت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي عن سعادتها البالغة بقرار تأجيل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لأجل غير مسمى، بعدما كان من المقرر انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت عبير، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، أن سر سعادتها بالقرار يكمن فيما يشتمله المهرجان من مخالفات شرعية.

وقالت: «أحلى خبر سمعته من سنة، إلغاء مهرجان العري العالمي».

وأضافت: «ليه مبسوطة إن المهرجان اتلغى؟ علشان كان في مبارزة مع الله وعند وإصرار على الفحش».

وتابعت: «مبسوطة علشان بخاف من الآية دي (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)».

وأردفت: «بخاف كمان من الآية دي: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)».

يُذكر أن عبير الشرقاوي هي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتخرجت في الجامعة الأمريكية بقسم المسرح، وعملت في التمثيل أثناء دراستها، وأسندت إليها بطولة مسرحية «عطية الإرهابية» عقب اعتزال وحجاب الفنانة الراحلة سهير البابلي، ثم قدَّمت العديد من المسلسلات مثل «عمر بن عبد العزيز»، و«الأمير المجهول»، إلى أن ارتدت الحجاب.

وبعد ذلك أقنعها والدها بالعودة إلى الفن، فعادت من خلال مسلسل «أشرار وطيبين»، ثم «عباد الرحمن»، و«الإمام الشافعي».